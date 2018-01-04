В Уссурийске полицейские задержали угонщика микрогрузовика Тойота Дюна, рассказали «Deita.ru» в пресс-службе ОМВД России по городу Уссурийску.

Водитель – экспедитор перед выходом на работу приехал к станции скорой медицинской помощи на улице Комсомольская, чтобы пройти ежедневный медосмотр. Оставив ключи в замке зажигания, потерпевший вошел в здание. Вернувшись, он обнаружил отсутствие микрогрузовика и обратился в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Росгвардии обнаружили микрогрузовик на улице Общественной. Увидев патрульный автомобиль, злоумышленник попытался скрыться, но был задержан. В отделе полиции 28-летний ранее судимый местный житель дал признательные показания. Он пояснил, что воспользовался отсутствием водителя заведенной машины и похитил ее.

Дознавателем отдела полиции возбуждено уголовное дело за неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее «Deita.ru» сообщало, что трое приморцев 23-25 лет нашли незаконный, но эффективный способ заработать приличные деньги .Они похищали автомобили без охранной сигнализации с неохраняемых автомобильных парковок во дворах домов. Затем перегоняли их в место отстоя и требовали от законных владельцев выкуп за возвращение автомобиля в размере от 30 до 50% его стоимости.

Дмитрий Санников