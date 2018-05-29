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Источник изображения: «Deita.ru»

Администрации сразу нескольких регионов Украины ввели запрет на использование русского языка в общественных местах, сообщает DEITA.RU.

Теперь здесь обязаны говорить только по-украински  - и сотрудники государственных учреждений, и полицейские, и работники магазинов, и рыночные торговцы, а также водители городских и пригородных автобусов и даже дворники. За несоблюдение предписания предусмотрено административное наказание.

Как пишет РИА ФАН, доходит уже  до смешного: семиклассник написал жалобу на директора своей школы и собственную учительницу за то, что те на переменах разговаривали между собой и со школьниками «на языке страны-агрессора». В итоге директора временно отстранили от работы, педагогу грозит строгий выговор, а школьник получил грамоту за проявление патриотических чувств.

Киевский адвокат Андрей Евдокименко рассказал, что на Украине русский язык автоматически попадает в разряд «вражеского средства общения», а его носителям  объявляется бойкот. Настолько жесткие меры по мнению одного из сотрудников местной администрации могут избавить людей от влияния пропаганды Кремля.Он уверен, что  русский язык скоро забудут все. 

Таисия Масина

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