Постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин заявил, что открытие транспортного движения по Крымскому мосту принесло России «целый ряд проблем», сообщает DEITA.RU.

Он считает, что наличие Крымского моста очень негативно сказывается на торговом судоходстве и любой умный человек понимает, что любой инцидент с любым торговым судном, которое идет по Керченскому проливу, может привести к необратимым последствиям для этого моста.



При этом Бабин отметил, что "никакие боевые пловцы и тренированные дельфины-камикадзе тут не спасут".

Ранее, как пишет РИА ФАН, стало известно, что практически все боевые дельфины, которые служили в ВМС Украины, были распроданы или умерли своей смертью еще до вхождения полуострова в состав России.

Таисия Масина