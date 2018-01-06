Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак сделал скандальное заявление, сообщает «Deita.ru».

Он признался, что украинские власти в 2014–2015 годах планировали российский газопровод в Европу. При этом , как пишет РИА ФАН, Грымчак предположил, что российский газопровод в Европу, идущий через территорию Украины, сдерживает вооруженный конфликт в Донбассе.

Также замминистра добавил, что Россия «делает все, чтобы построить газовую магистраль в обход Украины».



Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что у России появился союзник в реализации "Северного потока-2".

Таисия Масина