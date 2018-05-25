Два российских информационных агентств Украина внесла в санкционный список, доступ к их сайтам будет заблокирован, сообщает DEITA.RU.

Данный шаг, по мнению украинского социолога Евгений Копатько, весьма логичен. Он рассказал, что это происходит уже не первый год. Сначала на Украине были запрещены российские телевизионные каналы, затем — некоторые издания, после — люди и прямые связи. Как пишет РИА ФАН, все это - последовательная и системная работа украинской власти по зачистке информационного пространства от нелояльных, по мнению Киева, средств массовой информации. В конечном итоге, уверен социолог, Украина полностью зачистит информационное пространство и создаст те условия, которые выгодны для украинской политической элиты.

Как к этому отнесутся обычные граждане, власти не интересуются. По словам Копатько эти шаги осуществляются, а мнение населения находится на втором плане.

Таисия Масина