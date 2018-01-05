Представители сразу нескольких украинских общественных организаций и движений решили объявить президенту Украины Петру Порошенко бойкот, чтобы наглядно показать, как к нему относится большинство украинцев, сообщает «Deita.ru».

Суть новой акции - игнор выступлений Порошенко на торжественных мероприятиях и пресс-конференциях, блокирование аккаунтов его ближайших соратников и продолжении сбора подписей в пользу отставки главы государства.

Однако, есть и те, кто, как пишет РИА ФАН, боятся ответной реакции президента.

Тем не менее, по официальной информации, только за последние две недели созданная общественниками петиция с требованием отставки Порошенко набрала более 100 тысяч подписей и предполагается, что в ближайшее время эта цифра превысит 500 тысяч.

Кроме того, все более частыми становятся демонстрации за импичмент и одиночные пикеты под зданием президентской администрации. Массовые акции вскоре пройдут во всех крупных городах страны. Как рассказал один из представителей общественного движения, «Мы оставляем за собой право блокировать сайты и форумы президента, а также по мере возможности срывать его публичные выступления, но будем это делать мирным путем. Даже если он не подаст в отставку, наш бойкот значительно испортит ему настроение».

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что Порошенко обсмеяли в интернете.

Таисия Масина