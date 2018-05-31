Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян призвал «сжечь Москву», сообщает DEITA.RU.

Он считает, что политику России можно изменить лишь таким преступным путем. Он уверен: «Кремль и Москву невозможно изменить или перевоспитать — только сжечь».

Также он перечислил «преступления», к которым, по его мнению, причастна Россия, включая отравление Сергея и Юлии Скрипалей в Лондоне.



Подобные "перлы" так называемой "элиты", как пишет РИА ФАН, уже никого не удивляют. Достаточно вспомнить слова экс-премьера-министра Украины Юлии Тимошенко о том, что Россию «надо выжигать ядерными зарядами». К подобным высказываниям можно отнести и призывы Киева «разбомбить» Крымский мост или планы «идти войной» на полуостров.

Все это, считают эксперты, говорит о том, что украинская политическая элита превращается в бандитский политический отряд, который «мутит» головы собственному народу от собственной беспомощности. Ведь такие заявления унижают не отдельных политиков, а всю украинскую политику.

Таисия Масина