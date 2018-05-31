Президент Украины Петр Порошенко сделал очередное громкое заявление. Он сообщил, что процесс принудительного взыскания 2,6 миллиарда долларов с «Газпрома», несмотря на то, что решение по апелляциям, поданным российской компанией, еще не принято, начался, сообщает DEITA.RU.

Такая прыть украинского лидера озадачила политологов. По их мнению, если Порошенко всерьез попробует тронуть собственность «Газпрома» или начать изымать газ для «погашения» долга, Украину ждут весьма неприятные сюрпризы от ее европейских партнеров, так как пока дело будет рассматриваться, Порошенко ничего не может взыскивать.

Названные проблемы будут связаны с транзитом российского газа через Украину в Европу. И если в поставках будет перебой из-за действий Порошенко, то у Украины возникнут очень серьезные проблемы.

Как пишет РИА ФАН, эксперты не исключают, что украинский президент просто пытается шантажировать Евросоюз для получения дополнительных преференций.

Таисия Масина