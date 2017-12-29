В Государственной Думе России готовятся ввести уголовную ответственность за организацию и участие в незаконных уличных гонках, сообщает «Deita.ru».

Пакет поправок в Уголовный кодекс, а также в Кодекс об административных правонарушениях предусматривает серьезное наказание как для организаторов, так и для участников опасных заездов.

Для граждан - организаторов гонок - первое задержание будет наказываться штрафом от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, для юридических лиц - от 150 тысяч до 500 тысяч рублей. В случае причинения вреда здоровью или повреждению имущества штрафы будут увеличены.

При повторном задержании организатор незаконных уличных гонок заплатит уже до 500 тысяч рублей, а юридическое лицо – аж до 1 миллиона рублей. На третий раз «административкой» он не отделается - для организатора гонок наступит уголовная ответственность - наказание составит до двух лет лишения свободы.

Участие в незаконных соревнованиях будет наказываться штрафом от 10 тысяч до 30 тысяч рублей или арестом на срок до 10 суток. За повторное нарушение гонщик заплатит 30 тысяч рублей. Его также лишат права управления транспортным средством на полгода. Планируется, что законопроект Государственная Дума России рассмотрит уже в новом году.

Как прокомментировал корреспонденту «Deita.ru» организатор официальных всероссийских соревнований по дрифтингу «Российская дрифт серия «Восток» Анатолий Аксюточкин: «К данной инициативе отношусь положительно. Нужно четко отделять спорт от нарушения закона. Можно называть их разными терминами, но по сути – это простые нарушители закона. Если государство принимает против них меры – это хорошо. Владивосток – это прекрасный город, в котором есть различные места, где автомобилистам можно «выпустить пар» абсолютно законно, не подвергая опасности жизнь и здоровье других людей».

Дмитрий Санников