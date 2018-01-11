Плановые работы по ремонту и диагностике электросетей проведут городские службы во Владивостоке в четверг, 11 января, об этом «Deita.ru» сообщили в МУПВ ВПЭС (электрические сети).

В связи с этим отключения электричества ожидаются в 69 домах Советского, Первомайского и Ленинского района. Света не будет с 09:00 до 17:00 по следующим адресам:

Буссе ул.8,

Всеволода Сибирцева ул.101, 103, 105, 111, 115, 52, 64, 66, 68, 75, 77, 79, 81, 83, 85А, 87, 89, 93, 95, 99, 70, 99А, 85,

Главная ул.35А, 62, 60, 62Б, 58,

Грибоедова ул.54,

Енисейская ул.7,

Жариковская ул.50Б,

Зеленый пер.1, 3, 5,

Калинина ул.153, 159, 173, 151,

Капитана Шефнера ул.23А, 27, 29,

Надибаидзе ул.15, 18, 20, 22, 28,

Нейбута ул.81, 81А, 83, 87,

Нерчинская ул.56,

Новгородский пер.11, 6, 8,

Пихтовая ул.21, 21А, 26Б, 27, 27А, 29, 32, 35, 46, 26,

Русская ул.45,

Сосновая ул.10,

Траловая ул.35, 43.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что женщина получила счет за электричество на 284 миллиарда долларов.

Таисия Масина