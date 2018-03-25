На 95-м году жизни скончалась швейцарская эстрадная певица Лиз Ассиа, победившая на первом конкурсе «Евровидение», который прошел в 1956 году, сообщает DEITA.RU.

Как пишет газета Blick, она скончалась в больнице в кантоне Цюрих.

Победа на конкурсе с песней Refrain стала для Ассиа самым большим успехом в карьере. Потом артистку часто приглашали на конкурс в качестве почетной гостьи.

Помимо этого, в 1950-е звезда снялась в нескольких фильмах, среди которых «Палас-отель» и «Рыбачка с Боденского озера». Певица была два раза замужем, второй раз — за датским генеральным консулом и мультимиллионером Оскаром Педерсеном.

Виктор Бруевич