В одном из домов по улице Кипарисовая во Владивостоке появилось объявление необычного содержания, сообщает DEITA.RU.

Доведенные до отчаяния жильцы обратились к соседям с просьбой.





Объявление очень позабавило подписчиков популярного паблика, которые сразу же принялись шутить: "Ночью покурить выходит весь дом", "Законов начитались, а трактовку не знают. Соблюдать тишину это не значит, что даже стонать нельзя", "Нет бы порадоваться за соседей", "Ещё раз убеждаюсь, у меня самые лучшие соседи, уж лучше стоны слушать, чем маты и ругань", "А чё весь дом подслушивает??".

Однако, нашлись и те, кто к "крику души" людей отнесся весьма серьезно: "Сочувствую соседям,и кто в скворечниках живет.Одни орут как потерпевшие,у других телик до утра истошно орет и третьи в 3 ночи дырки сверлят", "А, если там кого-то режут каждую ночь,маньяк какой нибудь. Не бдительные соседи", " Если такие нежные сделайте шумоизоляцию в своей квартире".

Таисия Масина