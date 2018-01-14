На ледовой поверхности бухты Гертнера в Тауйской губе Охотского моря на Колыме обнаружена трещина, об этом DEITA.RU сообщили в ГУ МЧС России по Магаданской области.

На данный момент специалистами проведено обследование ледового покрытия бухты Гертнера. Оно показало, что на удалении от зоны отдыха Горняк в 5 километрах наблюдается живая трещина и множество промоин. Трещина проходит от мыса Красный до «2-ой Уйковой ямы».





На ледовом покрытии, где самые опасные участки, выставлены вехи и нанесены предупреждающие полосы красного цвета.

Напомним, ранее DEITA.RU сообщало о том, что ледяная стена высотой около 20 метров образовалась на озере Ханка в китайской провинции Хэйлунцзян возле границы с Приморьем. Необычная конструкция образовалась естественным путем, появившись из-за сильного ветра, согнавшего куски льда разных размеров к берегу озера. По данным РИА Новости, изначально стена не превышала трех-четырех метров в высоту, а затем выросла до 20 метров. Протяженность стены тоже поражает воображение - несколько десятков километров.

Екатерина Лапкина

Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области