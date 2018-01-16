В экспозиции «Японское море» Приморского океанариума поселились морские коньки с острова Тайвань, об этом DEITA.RU сообщили в морском музее.

У этих рыб нет зубов и желудка, поэтому кормят их очень часто, пять раз в день.

«Считается, что в неволе коньки хорошо едят криль, - рассказывает сотрудник отдела содержания гидробионтов Дальневосточных морей Виктория Белоцерковец. - А у нас они от криля почему - то отказываются. Зато артемию поглощают с забавным щелканьем, это очень хорошо слышно при кормлении. Корм засасывают с помощью трубчатого рыльца вместе с водой.





«Они очень забавны. Разглядывают человека, следят за его движениями. Обычно так делает только голодная рыба», — рассказывает сотрудник отдела содержания гидробионтов Дальневосточных морей Виктория Белоцерковец.

У коньков необычная для рыб внешность: голова лошади, тело дракона. Но уникальность их этим не исчерпывается. Вынашивают потомство самцы. Причем, они живородящие. Брачный танец длится около восьми часов. В это время самка укладывает икринки в сумку на животе самца. Там в течение пятидесяти дней формируются мальки. Коньки моногамны, выбирают партнера на всю жизнь.

Напомним, ранее DEITA.RU сообщало, что в Приморском океанариуме распустился экзотический цветок. В канун Нового года здесь зацвела мегаскепасма красномантиевая (Megaskepasma erythrochlamys). Пять лет назад двадцатисантиметровый отросток океанариуму подарил Главный ботанический сад Москвы.

Екатерина Лапкина

Фото: Приморский океанариум