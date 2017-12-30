Уникальный "Дед Мороз мобиль" замечен на улицах Хабаровска, сообщает «Deita.ru».

Этот новогодний экземпляр блестит и переливается на зимнем морозном солнышке, так от колес до крыши украшен разноцветной мишурой.

Как утверждают подписчики популярного паблика в соцсети, эта машина ездит по дорогам Хабаровска уже лет десять. Хозяин ее - "хороший мужчина, который берет заказы и везет. В прошлом году на вызов приехал так же в мишуре и в костюме Деда Мороза".

Несмотря на то, что многим оригинальный автомобиль поднимает настроение, нашлись и те, кто недоволен даже таким безобидным новогодним развлечением хозяина джипа.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что необычный транспорт появится во Владивостоке к Новому году.

Таисия Масина