Цифровые термометры, которые могут синхронизироваться со смартфоном, разработали в России, сообщает DEITA.RU.

Инфракрасный термометр измеряет температуру тела пациента за одну секунду и имеет погрешность всего 0,2 градуса Цельсия. Далее полученную

Разработаны и детские термометры - их два вида - с дисплеем и без — оба работают с мобильным приложением. Родители, установив в приложении нижний и верхний пороговые уровни температуры, в случае их превышения получат сигнал с телефона.

Таисия Масина