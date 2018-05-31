Первый опыт оформления ввоза молоди гидробионтов получила находкинская таможня в Приморье, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе ДВТУ.

Из Китая в адрес резидента свободного порта Владивосток прибыли 594 миллиона особей гребешка ( 3,6 тонн молоди) гребешка в рамках инвестиционного проекта по созданию на Дальнем Востоке ферм по разведению аквакультур.

Таможенное оформление прошло оперативно и без потерь. Учитывая специфику товара, это уникальный опыт. На данный момент гребешок высажен на рыбоводном участке в бухте Моряк-Рыболов Ольгинского района Приморского края и помещен на карантин, где пройдет его акклиматизация под наблюдением сотрудников Института биологии и моря ДВО РАН.

Первый урожай планируется собрать в 2020 году.

Таисия Масина