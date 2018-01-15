Потребители коммунальных услуг будут платить за них поставщику напрямую, минуя посредника в виде управляющих компаний, сообщает «Deita.ru».

Отделить управляющие компании от этого денежного потока предложил в середине декабря президент Владимир Путин. По его словам, возникла проблема неплатежей поставщикам коммунальных ресурсов: тепла, воды, электроэнергии. Управляющие компании деньги за них с жильцов собирают, но не всегда вовремя и полностью расплачиваются с поставщиками. Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение подготовить документ к 1 февраля 2018 года.

Закон о прямых договорах с поставщиками ресурсов в 2017 году успел пройти первое чтение в Государственной Думе. Инициировать переход на новый механизм сможет поставщик или потребитель. В документ при доработке были также внесены поправки, ужесточающие ответственность управляющих компаний за выставление двойных квитанций при переходе потребителей на прямую оплату ресурсов.

Впрочем, Приморский край в основном выполнил поручение федеральных властей еще до его появления. Как рассказала корреспонденту «Deita.ru» директор департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края Елена Пархоменко: «Мы всегда были на прямых расчетах. Управляющие компании за ресурсы деньги не собирают, за исключением нескольких компаний».

Дмитрий Санников