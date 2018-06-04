Две управляющие компании оштрафованы в Приморье, об этом DEITA.RU сообщили в краевой администрации.

Как рассказали в государственной жилищной инспекции Приморского края, в Находке в ходе проверки качества обслуживания жилых домов выявлено ненадлежащее состояние вентиляционной системы одного из домов.

«В доме №16 по улице Чернышевского, обслуживанием которого занимается ООО «Горжилуправление-7», зафиксированы нарушения в эксплуатации системы вентиляции дома. В отношении директора управляющей компании составлен административный протокол, по решению суда он оштрафован на 25 тысяч рублей», – пояснили в жилинспекции.

Еще одна управляющая компания заплатит 20 тысяч рублей за срыв проверки. По словам специалистов ведомства, ООО «УК Тавричанка» не представило для проведения проверки документы в установленный срок.

«Это является административным правонарушением, так как обслуживающая организация обязана предоставлять для проверки необходимые данные о своей работе», – подчеркнули в инспекции.

Специалисты отметили, что всего в Приморье с начала этого года за нарушения в сфере ЖКХ управляющие компании оштрафованы почти на 2 миллиона рублей.

Екатерина Лапкина