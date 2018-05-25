С начала 2018 года специалистами жилинспекции Приморья вынесено 126 предписаний управляющим компаниям, уже исполнено более 30, об этом DEITA.RU сообщили в администрации Приморского края.



«При выявлении нарушений со стороны обслуживающих организаций инспекция выдаёт предписание об их устранении в определённый срок, и компании стараются исполнить эти предписания», – пояснили в жилинспекции.

Специалисты привели ряд примеров адекватной реакции управляющих организаций на замечания жильцов и жилищной инспекции Приморского края.

Так, по обращению жителей микрорайона Лозовый в Партизанске по поводу огромных куч мусора на улицах Кадукова и Чкалова специалисты Находкинского отдела жилинспекции вынесли предписание организовать своевременный вывоз мусора и ликвидировать образовавшиеся свалки.

«Жилищные инспекторы совместно с администрацией Партизанского городского округа и директором управляющей компании ООО “СантехСервис-Партизанск” выехали на место и проверили, как устраняются нарушения. Часть мусора уже вывезена, продолжается дальнейшая его уборка», – пояснили в ведомстве.

Кроме этого, инспекция направила в администрацию Партизанска письмо о необходимости организовать площадку для вывоза мусора, установить необходимое количество баков, а также решить вопрос с домами, находящимися без управления.

Также устранило замечания жилищной инспекции и товарищество собственников жилья «Восток» в Арсеньеве.

«В ходе проверки установлено, в доме №1 по улице Островского восстановлена теплоизоляция систем тепло- и горячего водоснабжения. Таким образом, предписание жилинспекции исполнено в полном объёме», – подчеркнули специалисты.

Однако не всегда обслуживающие организации своевременно реагируют на указанные нарушения. Тогда жилищная инспекция обращается в суд, который выносит решение о наложении штрафов на руководителей управляющих компаний и ТСЖ.

В инспекции уточнили, что всего в Приморье с начала этого года за нарушения в сфере ЖКХ управляющие компании оштрафованы почти на 2 миллиона рублей.

Напомним, на совещании с управляющими компаниями, которое провел врио Губернатора Приморского края Андрей Тарасенко в марте этого года, от представителей управляющих организаций прозвучало предложение пересмотреть тариф на содержание жилья. Однако мнение главы региона было однозначным: прежде чем поднимать тарифы, управляющим компаниям нужно показать качественную работу.

Ирина Петрова