Деятельность управляющей компании ООО «Троицк-Лавр» приостановлена на 30 суток на Сахалине, об этом DEITA.RU сообщили в Управлении ФССП России по Сахалинской области.

Поводом для приостановления деятельности послужило то, что представители компании не выполнили требование прокурора Анивского района, а именно не представили бухгалтерскую (финансовую) документацию в администрацию МО «Анивский городской округ».

В связи с этим судебный пристав отправился в компанию и в присутствии понятых приостановил ее деятельность, составив соответствующий акт.

Екатерина Лапкина