Все убытки владельцев незаконно задержанных машин должны покрываться из бюджета. Речь идет не только об оплате штрафстоянки и штрафа, но и других расходах, вплоть до упущенной выгоды, сообщает DEITA.RU.

К такому выводу пришел Верховный суд РФ, рассматривая дело коммерческой организации. Бензовоз перевозил груз, когда его остановил инспектор ДПС для проверки документов. Сотрудник ГИБДД при визуальном осмотре пришел к выводу, что у машины превышена допустимая максимальная масса и отправил ее на штрафстоянку на месяц, не пожелав предварительно взвесить транспортное средство.

В результате предприятие оплатило штраф 150 тысяч и 279 тысяч рублей за хранение бензовоза на арестплощадке. Оценив ситуацию, предприятие обратилось в арбитраж о взыскании не только указанных трат, но и услуг юриста, и упущенной выгоды — целый месяц груз приходилось перевозить на взятом в аренду бензовозе. Однако арбитраж признал вернуть только штраф. Все остальное было отклонено.

Несколько лет длились суды в разных инстанциях. В итоге дошли до Верховного суда, который постановил пересмотреть дело, руководствуясь статьей 16 Гражданского кодекса РФ. В ней четко указано, что «возмещение убытков, причиненных государственными органами и органами местного самоуправления, … подлежат возмещению Российской Федерацией, соответствующим субъектом Федерации или муниципальным образованием».

Екатерина Лапкина