27 Декабрь 2017, 00:30
Ураганный ветер сдул с балкона пенсионерку на Дальнем Востоке
Источник изображения: "Deita.ru"
Пожилая жительница Сахалина вышла покурить на свой балкон, откуда ее снес ураганный ветер, сообщает «Deita.ru».
Она упала с четвертого этажа, но, видимо, родилась в рубашке, так как упала в сугроб и осталась жива. Ее доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.
Примечательно, что из-за снежных заносов машина "скорой" не смогла проехать к дому пенсионерки и ее пришлось везти в больницу в ковше погрузчика.
Водитель при этом ехал с открытой дверью, так как на улице бушует метель и видимость нулевая.
Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что россиянин неудачно выпал с балкона в Таиланде.
Таисия Масина