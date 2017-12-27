снег
Источник изображения: "Deita.ru"

Пожилая жительница Сахалина вышла покурить на свой балкон, откуда ее снес ураганный ветер, сообщает «Deita.ru».

Она упала с четвертого этажа, но, видимо,  родилась в рубашке, так как упала в  сугроб и осталась жива. Ее доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

Примечательно, что  из-за снежных заносов машина "скорой" не смогла проехать к дому пенсионерки и ее пришлось везти в больницу в ковше погрузчика.

Водитель при этом ехал с открытой дверью, так как на улице бушует метель и видимость нулевая.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что россиянин неудачно выпал с балкона в Таиланде.

Таисия Масина