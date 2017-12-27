Основатель популярной системы поиска авиабилетов Aviasales Константин Калинов скончался во вторник, 26 декабря, сообщает «Deita.ru».

Соответствующий пост в соцсети опубликовал его друг Василий Потемкин, выразив соболезнования близким ушедшего: «Сегодня утром не стало Папы Кости Konstantin Kalinov. Человека, который был настоящим во всем и в своих достоинствах и в своих слабостях».

Как пишет РИА ФАН, причины смерти пока остаются неизвестными. Предположительно, Константин долгое время боролся с последствиями тяжелой болезни.

Отмечается, что ежемесячная аудитория сервиса Aviasales, офис которого расположен на острове Пхукет в Таиланде, оценивается почти в семь миллионов человек.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что во Владивостоке скончался скандальный фотограф.

Таисия Масина



