После продолжительной болезни на 76 году жизни скончался заслуженный государственный деятель, генерал-лейтенант Виктор Евгеньевич Кондратов - член Совета Федерации (2006-2010), полпред Президента РФ в Приморском крае (1997-1999), начальник регионального управления ФСБ (1991-1999), сообщает DEITA.RU.

Всю свою жизнь Виктор Кондратов посвятил самоотверженной службе Родине на высоких должностях в органах безопасности и государственной власти. Виктор Евгеньевич Кондратов родился 24 сентября 1942 года в городе Самарканде Узбекской ССР; окончил Мореходное училище в Евпатории, Одесское высшее военно-морское училище в 1969 году, Высшую школу КГБ СССР им. Ф.Э. Дзержинского в 1973 году

Трудовую биографию начал на судах Черноморского морского пароходства; с 1973 года служил в органах КГБ СССР. С 1981 по 1983 год — начальник управления КГБ по г. Севастополю; с 1991-го — начальник управления агентства федеральной безопасности, затем — Федеральной службы безопасности (ФСБ) Приморского края. В один из самых неспокойных периодов в истории Приморья, с 1997 по 1999 год, Виктор Евгеньевич Кондратов являлся полномочным представителем президента РФ в Приморском крае. В марте 1999 года переведен в Центральный аппарат ФСБ России в Москву.

В декабре 2008 года Виктор Кондратов назначен представлять Приморский край в Совете Федерации Федерального Собрания РФ от Администрации Приморского края. Работал в комитете по вопросам местного самоуправления, член комиссии по взаимодействию со Счетной палатой РФ и комиссии по национальной морской политике.

На всех должностях Виктор Кондратов проявлял высокий профессионализму и бесконечную приверженность долгу и патриотизму.

Заслуги Виктора Кондратова отмечены высокими государственными наградами - орденом «За военные заслуги» (1997), орденом Почета (2003), медалями «За отличие в военной службе» III, II и I степеней, юбилейной медалью «300 лет Российскому флоту» (1996).

Прощание с Виктором Кондратовым состоится в пятницу, 12 января в 12 часов 30 минут в Марфо-Мариинской обители (г. Владивосток, ул. Четырнадцатая, 32)

Екатерина Лапкина