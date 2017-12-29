В Хорольском районе Приморья вынесен обвинительный приговор бывшему главе Благодатненского сельского поселения, об этом «Deita.ru» сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Приморскому краю Арора Римская.

Как установило следствие, 29 ноября 2016 года подсудимый получил от главы фермерского хозяйства взятку в 50 тысяч рублей. Отмечается, что эта сумма составила часть от заранее оговоренной суммы в 600 тысяч рублей. Ее хозяйство должно было выплатить за заключение между крестьянским хозяйством и администрацией договора купли-продажи земельного участка, арендуемого последним у администрации и не препятствованию регистрации данного договора.

Суд назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Бышему главе сельского поселения также назначено наказание в виде штрафа в размере 4 млн 200 тысяч рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком 3 на года.

Ранее "Deita.ru" сообщало, что крупный начальник в Приморье оказался вором.

Ирина Петрова