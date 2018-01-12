Мини-завод по переработке молока построят на территории семейной фермы в Уссурийске, сообщили Deita.ru в АПК.

«На территории фермы будет построен мини-завод по производству молочных продуктов: творога, сметаны, масла, йогурта. Таким образом, жители Уссурийска смогут получить свежий продукт по доступной цене», – рассказала директор фермы Галина Артыкова.



Максимальный размер гранта начинающим фермерам составляет до 1,5 миллионов рублей, для семейных животноводческих ферм – до 10 миллионов рублей. В 2017 году на создание семейных ферм и начинающим фермерам выдано грантов на сумму более 180 миллионов рублей.



Отметим, врио Губернатора Андрей Тарасенко заявил, что Приморье обладает огромным потенциалом для развития собственного сельскохозяйственного производства.

«Сельское хозяйство в крае нужно поднимать. Приморцы должны получать свою местную продукцию. Нужно развивать животноводческие комплексы и строить птицефабрики», – подчеркнул Андрей Тарасенко.

Михаил Грач