Уссурийск готовится к возможным пожарам загодя, сообщили DEITA.RU в администрации города.

Во всех сельских населенных пунктах созданы группы из числа добровольцев. В добровольных пожарных дружинах состоят 138 человек. Из них обучены и внесены в реестр – 68 человек.

Добровольные пожарные дружины имеют хорошее оснащение. На вооружении сельских пожарных находятся шесть автоцистерн, 12 автомобилей, 23 прицепных емкости для воды, 38 плугов, два бульдозера, 33 мотопомпы, 10 бензопил, 48 воздуходувок.

В 2017 году из бюджета Уссурийского городского округа на обеспечение первичных мер противопожарной безопасности было направлено 1,5 млн рублей. В селах Улитовка, Кугуки, Яконовка были установлены подземные резервуары. Проведены работы по обновлению противопожарных, минерализованных полос общей протяженностью 30,5 км. Приобретено 97 пожарных рукавов.

Михаил Грач