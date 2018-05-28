Учащиеся девяти муниципальных образовательных учреждений Уссурийска и воспитанники Детской школы искусств в преддверии Международного дня защиты детей украсили ограждения на улице Володарского, сообщает DEITA.RU со ссылкой на администрацию УГО.



Организацией мероприятия занималась городская прокуратура при активной поддержке администрации УГО.



Как сказал помощник городского прокурора Александр Авраменко, по решению Уссурийской городской прокуратуры был объявлен конкурс на лучший декоративный рисунок на улицах города среди девяти образовательных учреждений УГО, включая Детскую школу искусств. Итоги конкурса и победители будут определены 1 июня.

Отмечается, что специалисты Уссурийской городской прокуратуры в двенадцати образовательных учреждениях Уссурийска провели правовые лекции для школьников, рассказав им о правах и обязанностях, затронув вопросы информационной безопасности детей..

Директор МБУДО «ДШИ УГО» Ольга Дмитриенко отметила, что ребята делали рисунки в различных стилях.

Ирина Петрова



