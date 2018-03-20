Уссурийский локомотиворемонтный завод (входит в Группу компаний «ЛокоТех») в 2018 году планирует отремонтировать опытную партию колесных пар локомотива 2ТЭ25А «Витязь» в количестве 300 штук, сообщает DEITA.RU.

Готовность Уссурийского ЛРЗ к ремонту колесных пар для локомотива «Витязь» подтвердили Дирекция тяги и проектно-конструкторское бюро локомотивного хозяйства ОАО «РЖД», а также ЦТА и Брянский машиностроительный завод.

В декабре 2017 года завод успешно прошел комиссию, в ходе которой были проверены качество разработки нормативно-технической документации, оснащенность производства необходимым оборудованием и оснасткой.

Новые корпуса подшипников для Уссурийского ЛРЗ будет изготавливать Брянский машиностроительный завод. Поставка первой партии запланирована на апрель текущего года.

Освоение ремонта колесных пар локомотива 2ТЭ25А тесно связано с программой модернизации БАМа и Транссиба. Сейчас сделан большой упор на обслуживание тепловозов Байкало-Амурской магистрали.

Локомотив 2ТЭ25А «Витязь» - машина нового поколения, его ремонт еще не производится ни в одном депо на Дальнем Востоке. Уссурийский ЛРЗ стал первым предприятием, где освоили ремонт колесных пар данной серии тепловозов с полной распрессовкой всех элементов.

Екатерина Лапкина