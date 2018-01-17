Торговый центр «Белая гора» в Уссурийске закрыт по причине пожарной опасности, сообщили DEITA.RU в ФССП Приморья.

В сопровождении полиции и приставов арендаторы покинули свои рабочие места, двери здания опечатаны.

Судебными приставами осуществляется ежедневный контроль соблюдения запрета эксплуатации пожароопасного объекта.

Напомним, поздно вечером 15 января супермаркет "Фреш 25" во Владивостоке объял серьезный пожар, здание выгорело практически полностью.

Михаил Грач