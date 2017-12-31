Президент России Владимир Путин пописал закон о ежемесячных выплатах на первенца, об этом Deita.ru сообщили в краевой администрации.

Право на новую демографическую выплату получают семьи, имеющие среднедушевой доход, не превышающий 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в регионе.

По информации краевого департамента труда и социального развития, в 2018 году величина прожиточного минимума трудоспособного населения в Приморье будет составлять13 191 рублей.

«Для полной семьи с одним малышом общий доход не должен превысить 59,359,5 рублей в месяц», – уточняют в ведомстве.

Размер ежемесячной выплаты в 2018 году составит 13553 рублей. Это величина прожиточного минимума для детей, установленная в Приморском крае за II квартал года, предшествующего тому, в котором производится выплата.

Заявление о назначении выплаты может быть подано в любое время в течение полутора лет со дня рождения первого ребенка.

Напомним, с инициативой дополнительной поддержки российский семей с детьми, мотивации молодых родителей к рождению первенца Владимир Путин выступил в ноябре.

Еще одно предложение главы государства касается расширения действий федерального материнского капитала. После внесения изменений в федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», действие выплаты продлится до 31 декабря 2021 года.

Отметим, что обе инициативы распространяются и на семьи усыновителей.

Екатерина Лапкина