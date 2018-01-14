На Гавайях из-за ошибки сотрудника службы чрезвычайных ситуаций произошло ложное оповещение о приближающейся баллистической ракете, сообщает DEITA.RU.

Как передает ТАСС, такое заявление сделал губернатор штата Гавайи Дэвид Иге.

"Произошла ошибка во время стандартной процедуры передачи смены, сотрудник нажал не на ту кнопку", - сказал он.

Он отметил, что оповещение было направлено в субботу утром не только на мобильные телефоны гавайцев, но и на радио и телевидение.

Виктор Бруевич