14 Январь 2018, 12:29
Установлена причина ложной тревоги ракетного удара на Гавайях
Источник изображения: «Deita.ru»
На Гавайях из-за ошибки сотрудника службы чрезвычайных ситуаций произошло ложное оповещение о приближающейся баллистической ракете, сообщает DEITA.RU.
Как передает ТАСС, такое заявление сделал губернатор штата Гавайи Дэвид Иге.
"Произошла ошибка во время стандартной процедуры передачи смены, сотрудник нажал не на ту кнопку", - сказал он.
Он отметил, что оповещение было направлено в субботу утром не только на мобильные телефоны гавайцев, но и на радио и телевидение.
Виктор Бруевич