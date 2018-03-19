Приморца, который пытался восстановить утерянное водительское удостоверение, уличили в подделке свидетельства об обучении в автошколе, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе МВД России по Приморскому краю.

В ходе дальнейшей проверки 43-летний мужчина признался, что обратился в ГИБДД для оформления утерянного ранее водительского удостоверения. На момент утраты удостоверения у мужчины была открыта только категория вождения «С», дающая право на управление грузовым транспортом.

Однако из-за смены рода деятельности, возникла необходимость наличия категории «В», поэтому подозреваемый исправил данные в выданном ему автошколой свидетельстве об обучении.

Согласно заключению эксперта, первоначальное содержание свидетельства об обучении изменено путем дописки категории «В», то есть документ является поддельным.

В отношении подозреваемого дознавателем отдела полиции возбуждено уголовное дело.

Санкция данной статьи предусматривает ответственность в виде исправительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до шести месяцев.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее появлялась информация о том, что приморец без документов чуть было не задавил полицейского.

Виктор Бруевич