Утерянное водительское удостоверение может лишить приморца свободы
Приморца, который пытался восстановить утерянное водительское удостоверение, уличили в подделке свидетельства об обучении в автошколе, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе МВД России по Приморскому краю.
В ходе дальнейшей проверки 43-летний мужчина признался, что обратился в ГИБДД для оформления утерянного ранее водительского удостоверения. На момент утраты удостоверения у мужчины была открыта только категория вождения «С», дающая право на управление грузовым транспортом.
Однако из-за смены рода деятельности, возникла необходимость наличия категории «В», поэтому подозреваемый исправил данные в выданном ему автошколой свидетельстве об обучении.
Согласно заключению эксперта, первоначальное содержание свидетельства об обучении изменено путем дописки категории «В», то есть документ является поддельным.
В отношении подозреваемого дознавателем отдела полиции возбуждено уголовное дело.
Санкция данной статьи предусматривает ответственность в виде исправительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до шести месяцев.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее появлялась информация о том, что приморец без документов чуть было не задавил полицейского.
Виктор Бруевич