29 Май 2018, 21:44
"Утилизировали": странное поведение угонщиков озадачило приморцев
Поведение угонщиков во Владивостоке породило массу догадок у интернет-пользователей, сообщает DEITA.RU.
Автомобиль пытались угнать на улице Пацаева. Как пишет паблик dps_vl, угонщикам не удалось довести задуманное до конца, поэтому они откатили машину и подожгли ее.
В результате их действий пострадали и другие автомобили, которые находились рядом.
Интернет-пользователи удивились подобному поведению: "Человек работал , собирал деньги на машину под себя, а кто то сломал все планы". Другие стали сразу же строить догадки: "Я конечно не берусь утверждать,что владелец не очень хороший человек,но у нас в городе слишком часто горят тачки,а это не случайно", "Похоже тут конкретно мстя была".
Таисия Масина