Поведение угонщиков во Владивостоке породило массу догадок у интернет-пользователей, сообщает DEITA.RU.

Автомобиль пытались угнать на улице Пацаева. Как пишет паблик dps_vl, угонщикам не удалось довести задуманное до конца, поэтому они откатили машину и подожгли ее.





В результате их действий пострадали и другие автомобили, которые находились рядом.

Интернет-пользователи удивились подобному поведению: "Человек работал , собирал деньги на машину под себя, а кто то сломал все планы". Другие стали сразу же строить догадки: "Я конечно не берусь утверждать,что владелец не очень хороший человек,но у нас в городе слишком часто горят тачки,а это не случайно", "Похоже тут конкретно мстя была".

Таисия Масина