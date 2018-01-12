12 января в 7.00 в районе дома №18 «Б» на улице 2-я Строительная произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. Полиция ищет очевидцев, сообщили Deita.ru в УМВД Приморья.

Сбили 26-летнюю женщину. Прибывшие медики госпитализировали пострадавшую с тяжелой сочетанной травмой в реанимационное отделение городской клинической больницы.

Водитель скрылся с места ДТП.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой оказать содействие в установлении обстоятельств происшествия.

Очевидцам ДТП, владеющим какой-либо информацией об обстоятельствах происшествия, ставшим непосредственными свидетелями автоаварии, имеющим запись видеорегистратора, полиция предлагает обращаться по телефонам ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку 8(423)2-763-856, 102, 8(423)2-490-921.

Михаил Грач