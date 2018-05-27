Жители Снеговой Пади жалуются на грязную горячую воду по утрам, сообщает DEITA.RU.

«Накипело... почти каждое утро такая дребедень... интересно, только у нас или весь Владивосток с такой водой принимает душ по утрам», — публикует вопрос популярный паблик в Instagram.

В комментариях к видео, опубликованному в паблике «Приморье/Онлайн», жители Снеговой Пади отмечают, что такая грязная вода далеко не во всех домах. При этом другие убеждены, что это еще чистая вода, в которой спокойно можно мыться. «Жила в Снеговой Пади. Это еще чистенькая водичка. У меня из крана темно-рыжая текла. В любое время суток», — жалуются граждане.





Также подписчики обратили внимание, что в целом горячая вода там, где есть, чистая, а ее наличие горячей воды летом в принципе должно радовать собственников. «В Дальнегорском районе вообще все лето без горячей воды. Уже несколько лет. Невыгодно гонять котельную. Выгодней отключить совсем. Так что в городе люди ещё живут, а в селе уже не люди, зачем им горячая вода? Река рядом… грязная», — сетуют сельчане.

Екатерина Лапкина

Фото: Приморье/Онлайн