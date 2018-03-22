Новые ставки утилизационного сбора устанавливаются с 1 апреля, сообщает DEITA.RU.

Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на официальном сайте кабинета министров.

Таким образом, утильстбор на новые автомобили с объемом двигателя до одного литра составит 33 тысячи рублей. На новые машины с объемом двигателя от одного до двух литров - 84 тысячи рублей. Для автомобилей с объемом двигателя более двух и до трех литров - 126 тысяч рублей.

Отмечается, что данные меры призваны создать условия для развития экологически безопасных технологий по переработке отходов.



Таисия Масина