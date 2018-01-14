«Приморочка» одержала победу в первом матче 10-го тура над «Тюмень-ТюмГУ» со счетом 3:1, сообщает DEITA.RU. Об этом информирует официальный сайт волейбольной команды.

Самым результативным игроком в составе нашей команды стала Светлана Чеснокова – 17 очков, в составе гостей – Полина Гришакина – 16 очков.

По словам главного тренера ВК «Приморочка» Александра Стаценко, «Тюмень» доказала, что это крепкая команда, несмотря на занимаемое 6-е место. Хотя не показала своей игры Куршина, но с диагоналями и первым темпом у них все в порядке. «Единственное, нас удалось выбить соперника с приема, и это нам очень помогло. Хотя не самая лучшая игра у нас была в доигровках, но первый темп работал более ли менее нормально. Завтра, думаю, будет сложнее. Результатом доволен, но игрой – не совсем, у нас пока не получается проводить ровно весь матч, играем волнами», — добавил тренер.

Екатерина Лапкина