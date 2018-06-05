В 2018 году продолжится реализация городского мероприятия «Хрустальный мир» полюбившегося детям города, сообщает DEITA.RU. Для них, и в первую очередь для детей-инвалидов, в летний период будет проведена серия инклюзивных мастер-классов по нескольким творческим направлениям. Мальчишки и девчонки научатся делать гелиевые свечи, декорировать фоторамки, валять из шерсти, готовить печенье, капкейки и полезные конфеты, а так же познакомятся в игровой форме с миром занимательных наук.

Первые мастер-классы для ребят стартуют в конце июня.

Помимо этого, участников проекта ждет цикл занятий в школе теле-, радиомастерства и прикладные экскурсии на завод по сборке автомобилей «Соллерс», в пожарную часть на острове Русском, музей «Владхлеба». Также увлекательная экскурсия ждет юных жителей города в казачий стан.

Эти мероприятия пройдут в краевом центре в рамках реализации муниципальной программы «Доступная среда».

Записаться на участие в бесплатных мастер-классах и экскурсиях можно по телефону 8-994-017-24-56.

















Екатерина Лапкина