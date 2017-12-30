Увлекательные новогодние каникулы ждут жителей и гостей Владивостока
Масса интересных и полезных мероприятий подготовлено для жителей и гостей Владивостока в грядущие выходные и праздничные дни, об этом «Deita.ru» сообщили в городской администрации.
Итак, начиная с 30 декабря, горожане смогут в библиотеках посетить интересные мастер-классы, сыграть в шахматы и посмотреть кино.
С 31 декабря начинаются праздничные развлечения на центральной площади Владивостока. Здесь и локальные площадки, и аниматоры, и конкурсы с призами, и фотозоны. Также жителей порадует концертная программа с вокальными и хореографическими номерами. В 22 часа грянет красочный фейерверк на площади Борцов Революции, в поселке Трудовое и на острове Русском (поселок Подножье).
3 января 2018 года новогодние мероприятия продолжатся - в 11 часов можно будет посмотреть праздничную программу «Волшебный мир Рождества» в центре детского творчества Советского района (ул. Русская, 60).
4 и 5 января в 10 часов на парковке краевой администрации откроется продовольственная ярмарка с мясной, рыбной, хлебобулочной продукцией, мёдом, соленьями, кондитерскими изделиями и другими продуктами к праздничному столу.
6 января 2018 года в 11 часов городские библиотеки предложат поучаствовать в викторинах, мультпараде и шахматном турнире.
7 января 2018 года приморская столица будет отмечать Рождество Христово на центральной площади Владивостока концертной программой и поздравлением от представителей Владивостокской епархии.
Не обойдут стороной Владивосток и спортивные события.
30 декабря 2017 года в 11:30 состоится Кубок города по шорт-треку среди детей всех возрастов.
5 января 2018 года в 12 часов - состоится массовое физкультурно-спортивное мероприятие «Зима спортивная».
6 и 7 января 2018 года в 10 часов - 16 команд встретятся в турнире по дворовому хоккею с шайбой за кубок главы Владивостока.
Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что инвестор курорта «Приморье» подарил праздник детям Артёма.
Таисия Масина