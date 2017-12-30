Масса интересных и полезных мероприятий подготовлено для жителей и гостей Владивостока в грядущие выходные и праздничные дни, об этом «Deita.ru» сообщили в городской администрации.

Итак, начиная с 30 декабря, горожане смогут в библиотеках посетить интересные мастер-классы, сыграть в шахматы и посмотреть кино.

С 31 декабря начинаются праздничные развлечения на центральной площади Владивостока. Здесь и локальные площадки, и аниматоры, и конкурсы с призами, и фотозоны. Также жителей порадует концертная программа с вокальными и хореографическими номерами. В 22 часа грянет красочный фейерверк на площади Борцов Революции, в поселке Трудовое и на острове Русском (поселок Подножье).

3 января 2018 года новогодние мероприятия продолжатся - в 11 часов можно будет посмотреть праздничную программу «Волшебный мир Рождества» в центре детского творчества Советского района (ул. Русская, 60).

4 и 5 января в 10 часов на парковке краевой администрации откроется продовольственная ярмарка с мясной, рыбной, хлебобулочной продукцией, мёдом, соленьями, кондитерскими изделиями и другими продуктами к праздничному столу.

6 января 2018 года в 11 часов городские библиотеки предложат поучаствовать в викторинах, мультпараде и шахматном турнире.

7 января 2018 года приморская столица будет отмечать Рождество Христово на центральной площади Владивостока концертной программой и поздравлением от представителей Владивостокской епархии.

Не обойдут стороной Владивосток и спортивные события.

30 декабря 2017 года в 11:30 состоится Кубок города по шорт-треку среди детей всех возрастов.



5 января 2018 года в 12 часов - состоится массовое физкультурно-спортивное мероприятие «Зима спортивная».



6 и 7 января 2018 года в 10 часов - 16 команд встретятся в турнире по дворовому хоккею с шайбой за кубок главы Владивостока.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что инвестор курорта «Приморье» подарил праздник детям Артёма.

Таисия Масина



