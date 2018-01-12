Бывший губернатор Амурской области Леонид Коротков , уволенный Владимиром Путиным в связи с утратой доверия, обзавелся новой родиной, сообщает «Deita.ru».

Не сильно расстроившись от потери должности, он стал подданным Мальты, заплатив за это более 44 миллионов рублей. За эти деньги, как пишет Блокнот, Коротков получил в соседи весьма не бедных соотечественников - в списке получивших гражданство Мальты - основатель «Яндекса» Аркадий Волож, один из крупнейших землевладельцев в России Игорь Худокормов, совладелец компании Beluga Group Александр Мечетин, бывший главный управляющий «Альфа-банка» Алексей Марей.

Напомним, Леонид Коротков являлся главой Приамурья с 2001 года. В 2007 его обвинили в махинациях с тарифами на электроэнергию и возбудили уголовное дело, но через три года оправдали.

Таисия Масина