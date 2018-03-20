В Южно-Сахалинске по факту обнаружения тела мужчины проводится доследственная проверка, об этом DEITA.RU сообщили в СУ СК России по Сахалинской области.

17 марта в 21 час в следователям поступило сообщение о том, что недалеко от канатной дороги горнолыжной базы «Горный воздух» обнаружено тело неустановленного мужчины, без внешних признаков насильственной смерти.

В ходе осмотра места происшествия личность, а также причину смерти мужчины установить не представилось возможным.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливается причина смерти.

Ранее на горном грузинском курорте Гудаури вышла из строя канатная дорога, в результате ЧП пострадали 11 человек, восемь из них, в том числе беременная женщина, остаются в больнице.

Екатерина Лапкина