Житель Спасского района находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил ужасный поступок, об этом DEITA.RU сообщили в краевой прокуратуре.

С целью хищения имущества он незаконно проник в чужой дом, взломав запорные устройства на дверях. Увидев в одной из комнат хозяйку дома, достоверно зная, что она проживает одна и в силу своего престарелого возраста (78 лет), физического состояния она не сможет оказать ему сопротивление, изнасиловал ее и скрылся с места преступления.

Свою вину злоумышленник признал и дал признательные показания.



В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в Спасский районный суд для рассмотрения по существу.



Таисия Масина