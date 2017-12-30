Ломаете голову над тем, что поставить на стол, чтобы долго не стоять у плиты? А может быть к вам внезапно нагрянули гости, и нужно срочно их чем-то угостить? Тогда этот материал будет для вас палочкой-выручалочкой. «Deita.ru» знакомит с 5 самыми простыми рецептами салатов из ингредиентов, которые почти наверняка есть у вас дома.

1. Салат из моркови, чеснока и сыра

Время приготовления – 10 минут.

Ингредиенты:

· Морковь – 2 шт. (примерно 300 грамм);

· Сыр – 150 грамм;

· Чеснок – 4 зубчика;

· Майонез – 2 ч. л.;

· Сметана – 2 ст. л.;

· Соль – по вкусу.

Приготовление:

1. Морковь моем, чистим, натираем на крупной терке.

2. Сыр также натираем на крупной терке, то же самое проделываем с чесноком. Полученное добавляем к моркови.

3. Заправляем получившуюся массу смесью майонеза и сметаны, хорошенько перемешиваем – и можно подавать к столу.

2. Салат с капустой и зеленым горошком

Время приготовления – 12 минут.

Ингредиенты:

· Белокочанная капуста – 300 грамм;

· Зеленый консервированный горошек – 150 грамм;

· Огурцы – 150 грамм;

· Зелень;

· Лук;

· Оливковое масло (можно подсолнечное);

· Соль – по вкусу.

Приготовление:

1. Мелко шикуем капусту, кладем нашинкованное в большую миску.

2. Огурцы режем тонкими маленькими полосками.

3. Мелко нарезаем зелень и шинкуем лук. Все нарезанные ингредиенты смешиваем.

4. Добавляем горошек, соль по вкусу.

5. Заправляем маслом и перемешиваем.

3. Салат с капустой, колбасой и чесноком

Время приготовления – 12 минут.

Ингредиенты:

· Белокочанная капуста – 300 грамм;

· Колбаса копчёная – 200 грамм;

· Чеснок – 3 зубчика;

· Зелень;

· Майонез;

· Соль – по вкусу.

Приготовление:

1. Мелко шинкуем капусту, складываем в миску.

2. Колбасу нарезаем соломкой.

3. Чеснок очищаем и натираем н мелкой терке.

4. Зелень мелко нарезаем.

5. Все ингредиенты смешиваем, солим, заправляем майонезом. Перемешиваем.

4. Салат из помидоров, сыра и сухарей

Время приготовления - 10 минут.

Ингредиенты:

· Помидоры – 3 шт. (небольших);

· Сыр – 100 грамм;

· Чеснок – 2 зубчика;

· Сухари – 50 грамм;

· Майонез;

· Зелень – по вкусу;

· Соль, перец -по вкусу.

Приготовление:

1. Мытые помидоры нарезаем кусочками любого размера – это на ваше усмотрение - и складываем в миску.

2. Сыр натираем на мелкой терке, добавляем к помидорам.

3. Чеснок натираем на мелкой терке или давим чеснокодавкой. Отправляем его в миску к помидорам и сыру.

4. Добавляем нарезанную мелко зелень, майонез, солим перчим.

5. Перемешиваем и посыпаем сухариками. Сухарики добавляем в последнюю очередь, чтобы они не размокли перед подачей к столу.

5. Салат из горбуши с сыром

Время приготовления – 18 минут.

Ингредиенты:

· Горбуша консервированная– 200 грамм;

· Сыр – 100 грамм;

· Яйца вареные – 2 шт.;

· Зелень;

· Майонез;

· Соль, перец – по вкусу.

Приготовление:

1. Ставим сразу вариться яйца.

2. Пока яйца варятся, открываем горбушу, сливаем жидкость, размягчаем рыбку и кладем её в салатную миску.

3. Натираем сыр на мелкой терке и добавляем к горбуше.

4. Мелко шинкуем зелень и отправляем в миску.

5. Достаем сварившиеся яйца, очищаем их и натираем на терке. Добавляем в миску к остальным ингредиентам.

6. Остается только посолить, поперчить и заправить получившийся салат на своё усмотрение.

Приятного аппетита.

Влада Золотова