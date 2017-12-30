салат
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Ломаете голову над тем, что поставить на стол, чтобы долго не стоять у плиты? А может быть к вам внезапно нагрянули гости, и нужно срочно их чем-то угостить? Тогда этот материал будет для вас палочкой-выручалочкой. «Deita.ru» знакомит с 5 самыми простыми рецептами салатов из ингредиентов, которые почти наверняка есть у вас дома.

 

1.     Салат из моркови, чеснока и сыра

Время приготовления – 10 минут.

Ингредиенты:

·        Морковь – 2 шт. (примерно 300 грамм);

·        Сыр – 150 грамм;

·        Чеснок – 4 зубчика;

·        Майонез – 2 ч. л.;

·        Сметана – 2 ст. л.;

·        Соль – по вкусу.

Приготовление:

1.     Морковь моем, чистим, натираем на крупной терке.

2.     Сыр также натираем на крупной терке, то же самое проделываем с чесноком. Полученное добавляем к моркови.

3.     Заправляем получившуюся массу смесью майонеза и сметаны, хорошенько перемешиваем – и можно подавать к столу.

 

2.     Салат с капустой и зеленым горошком

Время приготовления – 12 минут.

Ингредиенты:

·        Белокочанная капуста – 300 грамм;

·        Зеленый консервированный горошек – 150 грамм;

·        Огурцы – 150 грамм;

·        Зелень;

·        Лук;

·        Оливковое масло (можно подсолнечное);

·        Соль – по вкусу.

Приготовление:

1.     Мелко шикуем капусту, кладем нашинкованное в большую миску.

2.     Огурцы режем тонкими маленькими полосками.

3.     Мелко нарезаем зелень и шинкуем лук. Все нарезанные ингредиенты смешиваем.

4.     Добавляем горошек, соль по вкусу.

5.     Заправляем маслом и перемешиваем.

 

3.     Салат с капустой, колбасой и чесноком

Время приготовления – 12 минут.

Ингредиенты:

·        Белокочанная капуста – 300 грамм;

·        Колбаса копчёная – 200 грамм;

·        Чеснок – 3 зубчика;

·        Зелень;

·        Майонез;

·        Соль – по вкусу.

Приготовление:

1.     Мелко шинкуем капусту, складываем в миску.

2.     Колбасу нарезаем соломкой.

3.     Чеснок очищаем и натираем н мелкой терке.

4.     Зелень мелко нарезаем.

5.     Все ингредиенты смешиваем, солим, заправляем майонезом. Перемешиваем.

 

4.     Салат из помидоров, сыра и сухарей

Время приготовления - 10 минут.

Ингредиенты:

·        Помидоры – 3 шт. (небольших);

·        Сыр – 100 грамм;

·        Чеснок – 2 зубчика;

·        Сухари – 50 грамм;

·        Майонез;

·        Зелень – по вкусу;

·        Соль, перец -по вкусу.

Приготовление:

1.     Мытые помидоры нарезаем кусочками любого размера – это на ваше усмотрение - и складываем в миску.

2.     Сыр натираем на мелкой терке, добавляем к помидорам.

3.     Чеснок натираем на мелкой терке или давим чеснокодавкой. Отправляем его в миску к помидорам и сыру.

4.     Добавляем нарезанную мелко зелень, майонез, солим перчим.

5.     Перемешиваем и посыпаем сухариками. Сухарики добавляем в последнюю очередь, чтобы они не размокли перед подачей к столу.

 

5.     Салат из горбуши с сыром

Время приготовления – 18 минут.

Ингредиенты:

·        Горбуша консервированная– 200 грамм;

·        Сыр – 100 грамм;

·        Яйца вареные – 2 шт.;

·        Зелень;

·        Майонез;

·        Соль, перец – по вкусу.

Приготовление:

1.     Ставим сразу вариться яйца.

2.     Пока яйца варятся, открываем горбушу, сливаем жидкость, размягчаем рыбку и кладем её в салатную миску.

3.     Натираем сыр на мелкой терке и добавляем к горбуше.

4.     Мелко шинкуем зелень и отправляем в миску.

5.     Достаем сварившиеся яйца, очищаем их и натираем на терке. Добавляем в миску к остальным ингредиентам.

6.     Остается только посолить, поперчить и заправить получившийся салат на своё усмотрение.

 

Приятного аппетита.

 

Влада Золотова

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