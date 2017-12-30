Ломаете голову над тем, что поставить на стол, чтобы долго не стоять у плиты? А может быть к вам внезапно нагрянули гости, и нужно срочно их чем-то угостить? Тогда этот материал будет для вас палочкой-выручалочкой. «Deita.ru» знакомит с 5 самыми простыми рецептами салатов из ингредиентов, которые почти наверняка есть у вас дома.
1. Салат из моркови, чеснока и сыра
Время приготовления – 10 минут.
Ингредиенты:
· Морковь – 2 шт. (примерно 300 грамм);
· Сыр – 150 грамм;
· Чеснок – 4 зубчика;
· Майонез – 2 ч. л.;
· Сметана – 2 ст. л.;
· Соль – по вкусу.
Приготовление:
1. Морковь моем, чистим, натираем на крупной терке.
2. Сыр также натираем на крупной терке, то же самое проделываем с чесноком. Полученное добавляем к моркови.
3. Заправляем получившуюся массу смесью майонеза и сметаны, хорошенько перемешиваем – и можно подавать к столу.
2. Салат с капустой и зеленым горошком
Время приготовления – 12 минут.
Ингредиенты:
· Белокочанная капуста – 300 грамм;
· Зеленый консервированный горошек – 150 грамм;
· Огурцы – 150 грамм;
· Зелень;
· Лук;
· Оливковое масло (можно подсолнечное);
· Соль – по вкусу.
Приготовление:
1. Мелко шикуем капусту, кладем нашинкованное в большую миску.
2. Огурцы режем тонкими маленькими полосками.
3. Мелко нарезаем зелень и шинкуем лук. Все нарезанные ингредиенты смешиваем.
4. Добавляем горошек, соль по вкусу.
5. Заправляем маслом и перемешиваем.
3. Салат с капустой, колбасой и чесноком
Время приготовления – 12 минут.
Ингредиенты:
· Белокочанная капуста – 300 грамм;
· Колбаса копчёная – 200 грамм;
· Чеснок – 3 зубчика;
· Зелень;
· Майонез;
· Соль – по вкусу.
Приготовление:
1. Мелко шинкуем капусту, складываем в миску.
2. Колбасу нарезаем соломкой.
3. Чеснок очищаем и натираем н мелкой терке.
4. Зелень мелко нарезаем.
5. Все ингредиенты смешиваем, солим, заправляем майонезом. Перемешиваем.
4. Салат из помидоров, сыра и сухарей
Время приготовления - 10 минут.
Ингредиенты:
· Помидоры – 3 шт. (небольших);
· Сыр – 100 грамм;
· Чеснок – 2 зубчика;
· Сухари – 50 грамм;
· Майонез;
· Зелень – по вкусу;
· Соль, перец -по вкусу.
Приготовление:
1. Мытые помидоры нарезаем кусочками любого размера – это на ваше усмотрение - и складываем в миску.
2. Сыр натираем на мелкой терке, добавляем к помидорам.
3. Чеснок натираем на мелкой терке или давим чеснокодавкой. Отправляем его в миску к помидорам и сыру.
4. Добавляем нарезанную мелко зелень, майонез, солим перчим.
5. Перемешиваем и посыпаем сухариками. Сухарики добавляем в последнюю очередь, чтобы они не размокли перед подачей к столу.
5. Салат из горбуши с сыром
Время приготовления – 18 минут.
Ингредиенты:
· Горбуша консервированная– 200 грамм;
· Сыр – 100 грамм;
· Яйца вареные – 2 шт.;
· Зелень;
· Майонез;
· Соль, перец – по вкусу.
Приготовление:
1. Ставим сразу вариться яйца.
2. Пока яйца варятся, открываем горбушу, сливаем жидкость, размягчаем рыбку и кладем её в салатную миску.
3. Натираем сыр на мелкой терке и добавляем к горбуше.
4. Мелко шинкуем зелень и отправляем в миску.
5. Достаем сварившиеся яйца, очищаем их и натираем на терке. Добавляем в миску к остальным ингредиентам.
6. Остается только посолить, поперчить и заправить получившийся салат на своё усмотрение.
Приятного аппетита.
Влада Золотова