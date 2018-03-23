В ходе пресс-конференции по вопросам организации и контроля ЕГЭ заместитель директора департамента образования и науки Приморья Татьяна Хмель рассказала, кто будет входить в состав экзаменационной комиссии в 2018 году, сколько дней уйдет на проверку работ и какие меры безопасности предусмотрены во время проведения экзаменов, сообщает DEITA RU.

По словам специалиста, оценивать работы будут, как и прежде, в два этапа: сначала автоматика проверяет корректность заполнения бланков ЕГЭ, а после этого в обезличенном виде материалы попадают к двум несогласованным между собой экспертам. Например, экзаменационную проверку по русскому языку в этом году будет проводить более 80 преподавателей из школ, лицеев и гимназий Приморского края. По результатам двух оценок ставится общий балл. Например, если один эксперт поставит 3 балла, а второй – 4, то итоговая оценка будет выставлена в пользу наивысшей. «Сколько конкретно дней отведено для проверки работ, в регламенте не сказано, но каждый эксперт старается, как можно оперативнее обработать материалы, потому что понимает, что от него зависит, насколько быстро выпускник получит аттестат и успеет подать документы в вуз», — рассказала специалист по надзору и контролю в сфере образования Приморья Анна Шолохова.





Также она добавила, что в 2018 году в пунктах проведения будут находиться сотрудники полиции, которые на входе помощью металлодетекторов будут проверять наличие запрещенных предметов у учащихся. В каждом учебном заведении за процессом будут следить общественные наблюдатели, стать которым может любой желающий, кроме родственников учеников.

В своем напутственном слове Татьяна попросила выпускников не волноваться: «Ребята, никаких внезапных заданий на экзамене не будет. Все это вы уже проходили, нужно просто спокойно подготовиться. Шпаргалки лучше оставить дома, потому что в случае их обнаружения, работа учащегося аннулируется, а ему самому придется пересдавать предмет только в сентябре».

Максим Низкодубов