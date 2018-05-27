В воскресенье в центральной части столицы Приморья перекрывается движение и ограничивается парковка, сообщили DEITA.RU в пресс-службе ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку.

В воскресенье, 27 мая с 08.30 до 15.00 будет проводиться «Зеленый марафон». Соответственно, в целях обеспечения безопасности дорожного движения будет ограничено движение и парковка автотранспорта на следующих участках автодорог:

- по улице Светланская: от пересечения с Океанским проспектом до пересечения с улицей Капитана Шефнера;

- по улице Уборевича: от пересечения с улицей Береговая до пересечения с улицей Семеновская;

- по улице Лазо: от пересечения с улицей Светланская до пересечения с улицей Суханова;

- по улице Петра Великого: от пересечения с улицей Светланская до дома № 3а по улице Петра Великого;

- по улице Корабельная Набережная: от пересечения с Океанским проспектом до дома № 66б по улице Светланская;

- по Светланскому переулку: от пересечения с улицей Светланская до пересечения с улицей Корабельная Набережная;

- по улице Баневура: от пересечения с улицей Светланская до пересечения с улицей Пушкинская;

- на участке автомобильной дороги от дома № 83а по улице Светланская до дома № 16 по улице Пушкинская;

- по улице Дальзаводская: от пересечения с улицей Светланская до пересечения с улицей Металлистов;

- по улице Металлистов: от пересечения с улицей Светланская до пересечения с улицей Дальзаводская;

Госавтоинспекция Владивостока предлагает использовать альтернативные пути движения по улицам: Пушкинская, Капитана Шефнера, Всеволода Сибирцева, Суханова.

Во время проведения марафона будут изменены маршруты движения общественного транспорта. Автобусы будут двигаться с учетом всех ограничений. Госавтоинспекция обращает особое внимание водителей большегрузного транспорта: движение на участках дорог, задействованных в проведении марафона, будет ограничено.

На вышеперечисленных участках автомобильных дорог будет организовано дежурство инспекторов дорожно-патрульной службы.

Госавтоинспекция города Владивостока просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам: во избежание заторов выбирать альтернативные маршруты движения; следовать требованиям регулировщика, соблюдать безопасную скорость, дистанцию, быть предельно внимательным вблизи пешеходных переходов. Автотранспорт, припаркованный с нарушением ПДД РФ, будет эвакуирован.

Дмитрий Санников