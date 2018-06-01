К 2024 году в России планируется снижение количества жертв ДТП в 3,5 раза – такую цель поставили в МВД в рамках обновления стратегии безопасности дорожного движения, сообщает DEITA RU.

Воспитанию детей и водителей теперь будут уделять более пристальное внимание. Для этого переработают образовательные программы в автошколах и среднеобразовательных учреждениях – увеличат часы, в течение которых будут преподавать ПДД.

Но для того, чтобы эта стратегия могла быть реализована, нужны подготовленные кадры. В новый законопроект также включены программы по подготовке и переквалификации педагогов. Помимо этого законотворцы предложили устанавливать ограничители скорости для общественного транспорта, перевозящего пассажиров в черте города.

Контролировать все нарушения ПДД, по задумке, будет система «Эра-Глонасс», которая в течение ближайших нескольких лет должна быть установлена на всех автомобилях, передвигающихся по стране. Получается, что машины теперь сами будут закладывать своих водителей, в случае нарушения ими правил дорожного движения. Также стоит отметить, что финансирование всего проекта будет осуществляться за счет дорожных фондов.

Автоэксперт из Владивостока Михаил Валерьев уверен, что плюсы в новом законопроекте есть, но пока он далеко не так прозрачен, как выглядит на бумаге: "Во-первых, само функционирование «Глонаса» до сих пор вызывает много вопросов. Многие водители жалуются, что в экстренных ситуациях им на помощь не приходит голосовой помощник. Соответственно, если механизм «Глонаса» не отлажен, то и фиксировать нарушения он будет нестабильно. Еще одна проблема – отсутствие у водителей элементарной вежливости на дорогах. Причина этого заключается в более глобальных вопросах - в менталитете российского обывателя. Не получится перестроить модель поведения человека за рулем, не поменяв при этом его мышления и взгляд на мир».

Максим Низкодубов