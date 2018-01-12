Родные и близкие возможно смогут посещать пациентов, которые находятся в реанимации. Это право хотят закрепить на законодательном уровне, сообщает DEITA.RU. Данный законопроект опубликован на интернет-портале Система обеспечения законодательной деятельности.

Отметим, согласно действующему закону «Об основах охраны здоровья граждан РФ» родственникам и близким не запрещено посещать больных, находящихся в реанимации. Однако в нем не указано, что медперсонал обязан создать необходимые условия для таких посещений.

В пояснительной же записке к законопроекту сказано, что проект закона «предлагает обеспечить возможность посещения родителями, иными членами семьи при оказании ему стационарной помощи в медорганизации в отделении реанимации и интенсивной терапии».

Таким образом, если законопроект будет принят, медики будут обязаны создать условия для подобных посещений.

Екатерина Лапкина