В Хабаровске маленькая девочка ушла из дома и пропала

В Хабаровске маленькая девочка вышла из дома и пропала. Ребенка ищут сотрудники правоохранительных органов и добровольцы, сообщает DEITA.RU.

По информации следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю, 15 января 2018 года девочка вышла из квартиры, расположенной в Центральном районе Хабаровска, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Как сообщается на официальном сайте краевого УМВД, в правоохранительные органы обратилась мама девочки. Женщина рассказала, что ее одиннадцатилетняя дочь не вернулась домой после школы. Возможной причиной ухода ребенка из дома могла быть ссора, которая произошла между ними накануне.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ведутся масштабные поиски с участием полиции и волонтеров.

На вид ребенку 10 лет, рост около 130 см., глаза голубые, волосы светло-русые, прямые. Была одета в шапку белого цвета с белыми бубонами, светло-серый пуховик, розовые рукавицы, коричневые теплые брюки, коричневые сапоги.

Граждан, которые видели ребенка, просят сообщить любую информацию о девочке в следственный отдел СКР по Центральному району Хабаровска (ул. Ленина, 10) или по телефонам: 8 (4212) 70-46-75, 70- 39-79, 8-924-114-66-77, 02.

Наталья Алексеева